Evropski poslanci obljubljajo temeljit pregled sporazuma o odnosih po brexitu

Bruselj, 11. januarja - V Evropskem parlamentu so danes opravili prvo razpravo o sporazumu o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva po podpisu konec minulega leta. O njem je prvič razpravljal odbor za mednarodno trgovino. Evropski poslanci so obljubili temeljit pregled sporazuma pred potrditvijo, ki se pričakuje do konca februarja.