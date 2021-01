Washington, 11. januarja - Demokrati so v predstavniškem domu ameriškega kongresa uradno sprožili že drugo ustavno obtožnico zoper predsednika ZDA Donalda Trumpa, potem ko so republikanci blokirali resolucijo s pozivom podpredsedniku Miku Penceu in kabinetu, da Trumpa odstavijo po 25. amandmaju k ameriški ustavi.