Evropska komisija začela javno posvetovanje o ciljih glede obnove narave

Bruselj, 11. januarja - Evropska komisija je danes začela spletno javno posvetovanje o pripravi pravno zavezujočih ciljev EU glede obnove narave. Kot so zapisali v Bruslju, so namreč človekove dejavnosti v zadnjih desetletjih bistveno spremenile tri četrtine kopnega in dve tretjini oceanov, kar je destabiliziralo naše podnebje in naše sisteme podpore za naravno življenje.