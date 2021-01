BioNTech bi letos lahko proizvedel dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu-19

Mainz, 11. januarja - Nemško biotehnološko podjetje BioNTech, ki je z ameriškim Pfizerjem razvilo cepivo proti covidu-19, je danes ocenilo, da bi do konca leta lahko proizvedli do dve milijardi odmerkov tega cepiva. Pred tem so za letos predvideli proizvodnjo 1,3 milijarde odmerkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.