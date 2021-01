Po oceni strokovnjakov rešitev za ustavitev epidemije covida-19 v široko dostopnem cepivu

Ljubljana, 11. januarja - Ključni mejnik v boju proti pandemiji covida-19, ki je ohromila življenja po celem svetu, je varno in učinkovito cepivo. To mora biti čim prej in čim bolj široko dostopno po celem svetu, so pozvali sodelujoči v današnjem spletnem pogovoru v okviru portala STAznanost.