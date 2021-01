Ljubljana, 11. januarja - Ponoči se bo povsod zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo do -11 do -5, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -13, ob morju okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.