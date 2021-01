Newyorške borze začele s padci

New York, 11. januarja - Potem ko so indeksi na newyorških borzah minuli teden dosegli rekordne ravni, so v novega vstopili z negativnim predznakom. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji unovčili dobičke, pripravljajo pa se na objave poslovnih rezultatov večjih podjetij z zadnjega lanskega četrtletja. Padla je tudi vrednost bitcoina.