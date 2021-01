Fortenova o prodaji Leda ekskluzivno z družbo Nomad Foods

Zagreb, 11. januarja - Fortenova grupa bo po zaključenem skrbnem pregledu postopek prodaje družb Ledo plus, Ledo Čitluk in Frkikom nadaljevala prek ekskluzivnih pogajanj z družbo Nomad Foods. Po besedah izvršnega finančnega direktorja v Fortenovi Jamesa Pearsona jih pred sklenitvijo dogovora čaka še veliko dela, a so prepričani v uspeh.