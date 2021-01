Ilka Štuhec bo nastopila na Zlati lisici v Kranjski Gori

Ljubljana, 11. januarja - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se je po tekmah v St. Antonu odločila, da bo nastopila tudi na domači Zlati lisici, čeprav so je prestavili v Kranjsko Goro. Tradicionalno žensko tekmovanje so z Mariborskega Pohorja na Gorenjsko prestavili zaradi pomanjkanja snega. Na poligonu v Podkorenu bosta v soboto in nedeljo na sporedu veleslaloma.