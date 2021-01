GZS po letu izzivov obeležuje 170-letnico delovanja

Ljubljana, 11. januarja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v teh dneh obeležuje 170-letnico svojega obstoja. Kot so zapisali ob jubileju, so v vseh teh letih ostali zvesti osnovnemu poslanstvu - zastopanju interesov članov in delovanju za dobrobit gospodarstva. Lansko leto so označili za leto posebnih izzivov, novega pa bodo izkoristili za rast in razvoj.