V Grčiji po dveh mesecih odprli nekatere šole

Atene, 11. januarja - V Grčiji je danes po dveh mesecih znova odprlo vrata več tisoč osnovnih šol in vrtcev. V šolske klopi in igralnice se je po podatkih oblasti vrnilo več kot 850.000 otrok, mlajših od 12 let. Država se medtem pripravlja na začetek kampanje cepljenja proti covidu-19 za starejše od 85 let, poročajo tuje tiskovne agencije.