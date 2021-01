Mikro podjetjem in samozaposlenim na voljo še pet milijonov zaščitnih mask

Ljubljana, 11. januarja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) samozaposlene in mikro podjetja z do štirimi zaposlenimi poziva k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Podobno kot lani bo OZS v imenu gospodarskega ministrstva tako članom kot nečlanom zbornice razdelila pet milijonov zaščitnih mask. Poziv je odprt do 22. januarja.