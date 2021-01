Osrednji del Španije še vedno ohromljen zaradi snega

Madrid, 11. januarja - Madrid in osrednji del Španije sta dva dni po snežnem neurju Filomena še vedno ohromljena zaradi snega. Šole, sodišča in muzeji ostajajo danes zaprti, sneg še vedno leži na pločnikih ter ovira promet na mnogih cestah. Trenutno oblasti najbolj skrbijo nizke temperature in poledica. Prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma in se ne podajajo na pot.