Ljubljana, 11. januarja - V ospredju dopoldanskega trgovanja na Ljubljanski borzi so delnice Krke, ki odstopajo po prometu in se pri tem nekoliko dražijo. Nekaj več poslov je še z delnicami NLB in Telekoma Slovenije. Prevladuje sicer zelena barva, indeks SBI TOP pa je ob 11.30 pridobival 0,71 odstotka.