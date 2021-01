V nedeljo potrdili 426 okužb s koronavirusom, skupno število smrti covidnih bolnikov preseglo 3000

Ljubljana, 11. januarja - V Sloveniji so v nedeljo opravili 2200 PCR in hitrih testov, s katerimi so potrdili 426 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 21,4 odstotka, hitrih testov pa 12,1 odstotka. V nedeljo je umrlo 24 covidnih bolnikov, skupno število smrti oseb s covidom-19 v Sloveniji je tako preseglo 3000.