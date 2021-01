Potres pri Petrinji načel tudi kulturne in sakralne objekte v Podravju

Ptuj, 11. januarja - Močan potres, ki je konec leta uničil območje Petrinje na Hrvaškem, je nekaj posledic pustil tudi v delih Slovenije, med drugim na kulturni dediščini in sakralnih objektih na severovzhodu države. V Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož so opozorili na poškodbe v gradovih na Ptuju, v Ormožu in Veliki Nedelji. Slednji bo, kot kaže, moral ostati zaprt.