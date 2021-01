Ljubljana, 11. januarja - V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, so sporočili z Generalne policijske uprave. To je prva smrtna žrtev slovenskih cest v letošnjem letu, medtem ko so v enakem obdobju lani slovenske ceste terjale dve smrtni žrtvi, so še navedli.