Ljubljana, 11. januarja - Spletna novinarska konferenca Radia Študent na temo namere o prenehanju financiranja s strani ŠOU, bo danes ob 10.30 (IN NE ob 10.15, kot je bilo napovedano sprva) na povezavi sta.si/q2zzfL, za splošno javnost pa bo novinarska konferenca dostopna preko Youtuba in Facebooka, so sporočili z Radia Študent.