Evropske borze v nov teden s padci

London/Frankfurt/Pariz, 11. januarja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se danes uvodoma spustili pod petkove zaključne vrednosti. Po navedbah analitikov so borzni vlagatelji unovčili dobičke iz preteklega tedna, ko so indeksi dosegali najvišje ravni v 10 mesecih. Obenem jih v slabo voljo spravlja naraščajoče število okužb s koronavirusom po novoletnih praznikih.