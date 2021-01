Občina Rogaška Slatina z novo monografijo

Rogaška Slatina, 16. januarja - Ob 25-letnici samostojne občine je po 11 letih izšla nova monografija Rogaške Slatine, ki jo je izdala in založila občina sama. Sodoben utrip mondenega zdraviliškega mesta z mednarodnim slovesom in častitljivo tradicijo je v monografiji predstavljen na 136 straneh v slovenskem in angleškem jeziku. Monografija je izšla v nakladi 1000 izvodov.