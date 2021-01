Thermana Laško lani zaradi epidemije s 30-odstotnim upadom prihodkov

Laško, 12. januarja - Thermana Laško bo po ocenah leto 2020 zaradi omejitev in zapiranja dejavnosti na podlagi protikoronskih odlokov in zakonov sklenila s 30-odstotnim upadom prihodkov glede na leto prej, ko so ti znašali 22,8 milijona evrov. Ob podpori in zaupanju bank ter obstoječih finančnih upnikov pa je uspela poplačati večino dolga iz prisilne poravnave.