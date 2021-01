Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. in 10. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o številu novopotrjenih okužb v Sloveniji. Pisale so tudi, da bo Moderna do konca februarja Sloveniji dobavila 26.000 odmerkov cepiva proti koronavirusu. Poročale so še o tem, da bodo od ponedeljka slovenski policisti stavkali.