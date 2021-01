Sezona Maura Caviezela visi na nitki

Garmisch-Partenkirchen, 10. januarja - Dodatne preiskave po padcu na treningu so pokazale, da si je najboljši superveleslalomist Švicar Mauro Caviezel poškodoval vez v levem kolenu, zaradi česar so vprašljiv njegovi nadaljnji nastopi to sezono, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dvaintridesetletnik je grdo padel na četrtkovem treningu v nemškem Garmisch-Partenkirchnu.