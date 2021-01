Na masters v Doho le trije slovenski judoisti

Ljubljana, 10. januarja - Najboljši judoisti sveta so se zbrali v Dohi, kjer se bo v ponedeljek začel masters. To bo prva mednarodna tekma novega leta. Na tatamije bo stopilo 400 tekmovalcev iz 70 držav sveta, med njimi tudi trojica slovenskih judoistov, ki še lovi normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, so sporočili iz slovenske zveze.