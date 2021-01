Vreme: Ponoči bo povečini oblačno, na jugu bo še rahlo snežilo

Ljubljana, 10. januarja - Ponoči bo povečini oblačno, predvsem na jugu bo še rahlo snežilo. Na zahodu in severu se bo proti jutru delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo do -6 do -1, v alpskih dolinah do -12, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.