V Španiji in na Balkanu težave zaradi snežnih razmer

Madrid/Zagreb/Sarajevo/Beograd, 10. januarja - Po petkovem močnem sneženju, ki je zajelo osrednjo Španijo, se v državi sedaj pripravljajo na prihod mraza. V neurju Filomena, ki je s seboj prineslo najobilnejše padavine v zadnjih nekaj desetletjih, so umrli štirje ljudje. Sneg in močan veter povzročata težave tudi v Hrvaški in na Balkanu.