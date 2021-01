Po sobotnem velikem obisku priljubljenih točk policisti tudi danes v nadzor

Kranj/Žirovnica/Maribor/Ljubljana, 10. januarja - Po sobotnem navalu obiskovalcev na priljubljene izletniške in pohodniške točke predvsem na Gorenjskem, pa tudi drugod, policisti tudi danes izvajajo poostrene nadzore. Skupno so policisti v soboto opravili 2288 kontrol javnih krajev, ob tem so v zvezi s kršitvami odlokov, povezanih z epidemijo, izrekli 324 ukrepov, od tega 256 opozoril.