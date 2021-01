Po sobotnem velikem obisku priljubljenih točk policisti tudi danes v nadzor

Kranj/Žirovnica, 10. januarja - Po sobotnem navalu obiskovalcev na priljubljene izletniške in pohodniške točke predvsem na Gorenjskem, pa tudi drugod po Sloveniji, policisti tudi danes izvajajo aktivnosti in nadzore glede spoštovanja odlokov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V soboto so ugotovili več kršitev odlokov.