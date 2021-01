Merkur Maribor ugnal Avstrijce

Maribor, 10. januarja - Odbojkarji Merkur Maribora so sinoči v vnaprej odigrani tekmi 14. kroga srednjeevropske lige v domači dvorani premagali Union Raiffeisen Waldviertel s 3:1 (-22, 17, 18, 19). Na deseti tekmi je bila to njihova sedma zmaga v tem tekmovanju, z njo so še povečali prednost na vrhu razpredelnice, pred drugouvrščenim ACH Volleyjem ta znaša pet točk.