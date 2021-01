Našli dele pogrešanega indonezijskega letala in posmrtne ostanke žrtev

Džakarta, 10. januarja - Potapljači so iz morja pred obalo Džakarte davi potegnili dele pogrešanega indonezijskega letala in posmrtne ostanke žrtev. Na letalu, ki je z radarjev izginilo v soboto kmalu po vzletu, je bilo 62 potnikov in članov posadke. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so zaznali tudi signal letala.