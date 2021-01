Za zaključek prvega dela zmaga za Calcit in Salonit

Ljubljana, 9. januarja - Odbojkarji so v državnem prvenstvu odigrali še zadnji dve zaostali tekmi prvega dela. Calcit Volley je s 3:1 premagal zadnjeuvrščeno Krko in se ACH Volleyjem in Merkur Mariborom utrdil na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice, četrtouvrščeni Salonit Anhovo pa je v gosteh s 3:2 ugnal Hoče.