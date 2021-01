Ljubljana, 9. januarja - V sobotnih tekmah 2. kroga 2. dela tekmovanja v 1. SKL za ženske so košarkarice Triglava in Cinkarne Celje upravičile vlogi favoritinj. Kranjčanke so premagale Akson Ilirijo z 78:62, Celjanke pa so bile boljše od Ježice s 85:40.