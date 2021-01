Stoch zmagovalec tekme v Nemčiji, Lanišek 12.

Titisee-Neustadt, 9. januarja - Zmagovalec prestižne novoletne turneje Poljak Kamil Stoch je zmagovalec tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal v nemškem Titisee-Neustadtu. S skokoma 139 in 144 metrov je za štiri točke premagal vodilnega v svetovnem pokalu Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda (137,5 in 238,5 m) ter za 10,8 rojaka Piotra Žylo ( 143 in 139,5 m).