Lepo vreme v naravo zvabilo množice izletnikov, reševalci pomagali poškodovanim pri aktivnostih na snegu

Ljubljana, 9. januarja - Lepo zimsko vreme je na priljubljene izletniške točke danes privabilo množice ljudi. Zaradi poškodb pri aktivnostih na snegu pa so imeli nekaj dela tudi reševalci. V Gornjem Gradu sta se pri sankanju poškodovala otroka, na Kranjski dolini in na Planini Kisovec pa sta se poškodovala turna smučarja, poroča uprava za zaščito in reševanje.