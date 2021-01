Sežana, 9. januarja - Iz nogometnega prvoligaša CB24 Tabor Sežana so sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Markom Vukelićem. Ta se je sežanski ekipi pridružil julija 2016, za rdeče-črne je odigral 93 tekem in dosegel sedem zadetkov.