V Indoneziji še iščejo pogrešano letalo, ki naj bi strmoglavilo v morje

Džakarta, 9. januarja - Območje, kjer naj bi danes strmoglavilo letalo indonezijskega nizkocenovnega prevoznika Sriwijaya Air z 62 ljudmi na krovu, preiskuje indonezijska vojska, ki je tja napotila svoja plovila in helikopterje. Indonezijske oblasti niso uradno potrdile, da so razbitine, ki so jih našli, ostanki pogrešanega letala, poročajo tuje tiskovne agencije.