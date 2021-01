Britanska kraljica prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19

London, 9. januarja - Britanska kraljica Elizabeta in njen soprog princ Philip sta prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Kot piše britanski BBC, naj bi ju cepil hišni zdravnik na gradu Windsor, kamor sta se umaknila med pandemijo in kjer, tudi med nedavnimi prazniki, živita bolj ali manj v samoizolaciji.