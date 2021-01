Titisee-Neustadt, 9. januarja - Anže Lanišek in Peter Prevc sta slovenska finalista tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal v nemškem Titisee-Neustadtu. Lanišek je pristal pri 130,5 metra in je po prvi seriji 15. Prevc je v slabih pogojih skočil 122 metrov in zasedel 24. mesto.