V Celju drugo dejanje med slovenskimi in nizozemskimi rokometaši

Laško, 9. januarja - Slovenski rokometaši so na najboljši možni način odprli kvalifikacijski cikel za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. V sredo so na Nizozemskem visoko zmagali s 34:23, v nedeljo pa jih v celjskem Zlatorogu ob 20. uri čaka še povratni obračun z rokometaši iz dežele tulipanov.