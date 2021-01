Petkovi protestniki kazensko ovadili deset policistov

Ljubljana, 9. januarja - Petkovi protivladni protestniki so na notranjem ministrstvu v petek vložili pritožbo zoper delo policistov in jih deset kazensko ovadili. Očitajo jim politično motivirano prekoračitev pooblastil in zlorabo uradnega položaja. Protestniki so v sporočilu za STA opozorili tudi, da so tarča načrtnih diskreditacij in kaznovanj.