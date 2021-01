Mineva pet let od smrti britanskega glasbenika Davida Bowieja

London, 10. januarja - Mineva pet let od smrti Davida Bowieja. Legendarni britanski glasbenik, ki se je v zgodovino pop glasbe zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov, je umrl dva dneva po 69. rojstnem dnevu, ki ga je obeležil z izidom studijskega albuma Blackstar. Osemnajst mesecev pred tem so mu diagnosticirali raka.