V petek potrdili 1843 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 covidnih bolnikov

Ljubljana, 9. januarja - V petek so v Sloveniji ob 13.069 PCR in hitrih testih potrdili 1843 okužb z novim koronavirusom, umrlo 26 covidnih bolnikov, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1143 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih je potrebovalo 194, v domačo oskrbo so jih odpustili 106.