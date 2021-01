Zaradi lepega vremena izredno povečan promet proti turističnim krajem na Gorenjskem

Kranj, 9. januarja - Zaradi lepega vremena je po podatkih Policijske uprave Kranj izredno povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem na Gorenjskem. Ob tem so izpostavili Pokljuko, Kranjsko Goro z okolico, dolino Drage, Krvavec in Ljubelj. Poteka poostren nadzor, možne so zapore posameznih cest, so sporočili s policije.