London, 9. januarja - V 80. letu starosti je v četrtek na svojem domu v Los Angelesu umrl britanski režiser Michael Apted, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Najbolj je bil znan po dokumentarni seriji televizijskih filmov Up, ki je nastajala več kot pol stoletja, in po režiji filma iz franšize o Jamesu Bondu z naslovom Vse in še svet iz leta 1999.