Zaradi snežnega viharja odpovedana tekma Atletico - Athletic

Madrid, 9. januarja - Vodstvo španskega nogometnega državnega prvenstva je sporočilo, da tekme 18. kroga med Atleticom iz Madrida in Athleticom iz Bilbaa danes v Madridu ne bo. Razlog so obsežne snežne padavine, ki so Španijo zajele ob prehodu viharja Filomena, so dejali na spletni strani kluba iz Bilbaa.