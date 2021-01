Delo o zmedi pri (ne)odpiranju šol (9. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Špela Kuralt v komentarju Vsi ministričini Z-ji piše o zmedi in nekonsistentnosti vlade pri odločanju o odpiranju šol. Vlada je sprejela, da se bodo vrtci in šole lahko odpirali tudi po posameznih regijah. In to kljub temu, da je šolska ministrica od marca vztrajala, da je odpiranje po regijah neustavno. Te neustavnosti zdaj očitno več ni.