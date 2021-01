Primorske novice o bovškem letališču (9. 1.)

Koper, 8. januarja - Neva Blazetič v komentarju Kdor visoko leta, daleč vidi piše o bovškem letališču in dveh z njim ter med sabo povezanih podjetjih Aviofun in Flycom. Podjetji vlagata in rasteta tudi v času, ko je zaradi epidemije novega koronavirusa dejavnost na slovenskih športnih letališčih prizemljena, prav tako pa bolj kot ne miruje turistična dejavnost.