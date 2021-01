Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 2045 na novo potrjenih okužbah s covid-19 in 25 smrtih v četrtek v Sloveniji. Poročale so tudi o napovedanem glasovanju o nezaupnici vladi Janeza Janše, ki mu koalicija napoveduje podporo. Premier je prepričan o obstoju svoje vlade do konca mandata, še poročajo agencije.