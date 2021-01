Covid-19 lahko pri nosečnicah v redkih primerih povzroči hude zaplete, tudi smrt

Ljubljana, 8. januarja - V ljubljanski porodnišnici so do sedaj obravnavali že 500 nosečnic pozitivnih na novi koronavirus, od tega so jih 12 zaradi zapletov sprejeli na infekcijsko kliniko. Po poročanju POP TV je ena zaradi hudih zapletov ob covidu-19 konec decembra umrla. Otroka so s carskim rezom rešili.