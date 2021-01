WHO poziva bogate države, naj ne preskakujejo vrste za cepivo

Ženeva, 8. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija poziva bogate države, naj prenehajo preskakovati vrsto in sklepati dvostranske dogovore za prvi niz cepiv proti covidu-19. Od samega začetka si bogatejše države jemljejo večino zalog in s tem potencialno višajo ceno za vse ostale, ki se bojujejo proti pandemiji, je dejal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.